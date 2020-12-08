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08 грудня 2020, 10:53 6

На Херсонщині спіймали на хабарі податківця

08 грудня 2020, 10:53 6
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Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу
Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу
Фото: МВС
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На Херсонщині поліцейські викрили у хабарництві заступника начальника одного з управлінь податкової служби: 3 000 доларів США неправомірної вигоди вимагав та отримав посадовець від підприємця за неперешкоджання його роботі.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що заступник начальника управління - начальник відділу податкової служби у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі обіцяв підприємцеві лише при умові надання йому 3 000 доларів США "винагороди" ухвалити позитивне рішення про зняття підприємства з групи "ризикованих" та розблокування податкових декларацій.

"Одразу після одержання обумовленої суми неправомірної вигоди посадовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - наголосили в МВС.

Додається, що йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, днями поліція у столиці спіймала нотаріуса на хабарі майже 1,2 млн грн.

Україна кримінал поліція Херсон правоохоронці
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