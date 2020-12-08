В Україні протягом двох місяців хочуть ліквідувати обласні управління Держгеокадастру

Відповідний наказ на виконання постанови Кабінету міністрів був підписаний 24 листопада

Відповідний наказ на виконання постанови Кабінету міністрів був підписаний 24 листопада

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Головні управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в областях та місті Київ планують ліквідувати упродовж наступних двох місяців.

Про це голова Держгеокадастру Роман Лещенко заявив у коментарі "Економічній правді", інформує RegioNews.

За словами Лещенка, відповідний наказ на виконання постанови Кабінету міністрів був підписаний 24 листопада.

"Встановити строк заявлення кредиторами вимог до територіальних органів Держгеокадастру, що ліквідується, два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи у порядку, визначеному чинним законодавством", — йдеться в наказі.

Замість обласних управлінь хочуть утворити територіальні органи Держгеокадастру як структурні его підрозділи апарату.

"Це одна з найбільших в історії України реорганізацій відомства. За попередніми оцінками, вона дозволить зекономити 500 млн грн коштів і спрямувати їх на оцифрування країни, оптимізації реєстрів та повноцінного запуску Національної інфраструктури геопросторових даних", — заявив Лещенко.

Нагадаємо, раніше Лещенко заявив, що в Україні розікрали майже 8 мільйонів гектарів землі.