На Волині тривають обшуки за підозрою в несанкціонованих порубках лісу і роботі незаконних пилорам

Більше десятка обшуків відбулися за результатами повідомлень громадян та інформації у ЗМІ

Більше десятка обшуків відбулися за результатами повідомлень громадян та інформації у ЗМІ

Фото Нацполіції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сектор комунікації поліції Волинської області.

Сьогодні в одному з сіл Камінь-Каширщини поліцейські провели більше десяти санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до незаконної порубки лісу.

Також громадяни можуть бути причетними до організації роботи незаконних пилорам, де цей ліс перероблявся. У поліції є підстави вважати, що частина цих мешканців провадять незаконну діяльність, пов’язану з лісодеревиною.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 246 ККУ: йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, якщо це спричинило тяжкі наслідки. Покарання за такий злочин – позбавлення волі від 5 до 7 років, - повідомляють у поліції.

Наразі вилучено понад 20 кубів деревини, 18 кубів палет, 9 пультів керування пилорамою. Санкціоновані обшуки тривають.

Підставою для проведення обшуків стали повідомлення працівників лісової галузі, громадян та інформація у ЗМІ про можливі самовільні порубки лісу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині було затримали росіянина, який крав український ліс.