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03 грудня 2020, 09:26 93

У Києві та Харкові під час спецоперації затримали дев'ятьох наркоторговців

03 грудня 2020, 09:26 93
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Підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою
Підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою
Фото: Facebook
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Правоохоронці викрили діяльність злочинного угруповання, яке впродовж тривалого часу займалося збутом наркотиків та особливо небезпечних психотропних речовин на території Харкова та Харківської області. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, вони створили мережу інтернет-магазинів та, використовуючи Telegram-канал, розповсюджували PVP, метамфетамін, канабіс. Особи, залучені організаторами, залишали так звані "закладки", у яких надалі наркотичні засоби забирали "споживачі".

Під час слідчих дій виявлено та вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини - PVP, метамфетамін, канабіс, приладдя для фасування вказаних речовин та грошові кошти, здобуті внаслідок протиправної діяльності. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що у ході спецоперації проведено понад 30 одночасних обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах на території м. Харкова, Харківської області та м. Києва.

Нагадаємо, раніше на Харківщині поліція ліквідувала потужну нарколабораторію.

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