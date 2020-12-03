У Києві та Харкові під час спецоперації затримали дев'ятьох наркоторговців
Правоохоронці викрили діяльність злочинного угруповання, яке впродовж тривалого часу займалося збутом наркотиків та особливо небезпечних психотропних речовин на території Харкова та Харківської області.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, вони створили мережу інтернет-магазинів та, використовуючи Telegram-канал, розповсюджували PVP, метамфетамін, канабіс. Особи, залучені організаторами, залишали так звані "закладки", у яких надалі наркотичні засоби забирали "споживачі".
Під час слідчих дій виявлено та вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини - PVP, метамфетамін, канабіс, приладдя для фасування вказаних речовин та грошові кошти, здобуті внаслідок протиправної діяльності. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою", - повідомили в Офісі генпрокурора.
Зазначається, що у ході спецоперації проведено понад 30 одночасних обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах на території м. Харкова, Харківської області та м. Києва.
Нагадаємо, раніше на Харківщині поліція ліквідувала потужну нарколабораторію.