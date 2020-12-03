У Рівненській області керівництво лісгоспу підозрюють у махінаціях на 6 мільйонів

Правоохоронці провели 15 обшуків в Києві та Рівненській області

Правоохоронці провели 15 обшуків в Києві та Рівненській області

Фото: СБУ

У Рівненській області Служба безпеки України блокувала механізм розкрадання лісових ресурсів керівництвом одного з державних господарств.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За вказівкою керівництва лісництва проводилася незаконна вирубка дерев під виглядом санітарних робіт. Отримані кошти чиновники легалізували через фіктивні комерційні структури", - повідомили оперативники.

За попередніми оцінками, через дії зловмисників державі завдано збитки на понад 6 мільйонів гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад 15 обшуків та інші заходи у Києві та на Рівненщині. Слідчі дії відбувались у центральному апараті Держлісагентства, лісгоспі, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів.

Триває досудове слідство за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що внаслідок вирубки лісу довкіллю протягом 10 місяців 2020 року завдано 234,4 млн грн збитків.