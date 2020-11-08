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08 листопада 2020, 16:19 4

На Київщині затримали росіянина, який крав український ліс

08 листопада 2020, 16:19 4
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В Україні він перебував нелегально
В Україні він перебував нелегально
Фото: dpsu.gov.ua
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У Київській області, неподалік селища Луговики, громадянин Росії, термін перебування в Україні якого закінчився, спробував накрасти українського лісу.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Так, неподалік селища прикордонники відділу "Млачівка” зупинили автомобіль, завантажений деревиною.

Під час перевірки документів у 3-ох осіб, виявилося, що жодних дозволів на ліс та його заготівлю у чоловіків не було. Окрім цього, один з правопорушників виявився громадянином Росії, який перевищив законні терміни перебування в Україні.

Співробітники поліції вилучили мікроавтобус та близько 3-ох кубометрів кругляку хвойної породи.

На громадянина РФ складено адміністративні документи за порушення ч.1 ст.203 КУпАП "Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України”.

А в діях чоловіків виявили ознаки кримінальних правопорушень за ст. 185 ККУ "Крадіжка” та 246 ККУ "Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу”.

Нагадаємо, на Луганщині затримали росіянина, який вирішив втекти до України.

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