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07 декабря 2020, 21:46 10

На Волыни происходят обыски по подозрению в незаконных порубках леса и работе незаконных пилорам

07 декабря 2020, 21:46 10
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Более десятка обысков прошли по результатам сообщений граждан и информации в СМИ
Более десятка обысков прошли по результатам сообщений граждан и информации в СМИ
Фото Нацполиции
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Пульты управления пилорамами, добротное дерево, паллеты, - полиция изъяла у жителей Камень-Каширского района древесину, добытую незаконным путем.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области.

Сегодня в одном из сел Камень-Каширщины полицейские провели более десяти санкционированных обысков по месту проживания лиц, которые могут быть причастны к незаконной порубки леса.

Также граждане могут быть причастны к организации работы незаконных пилорам, где этот лес перерабатывался. У полиции есть основания полагать, что часть этих жильцов ведут незаконную деятельность, связанную с деревом.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 246 УКУ: речь идет о незаконной порубке или незаконной перевозке, хранении, сбыте леса, если это повлекло тяжкие последствия. Наказание за такое преступление – лишение свободы от 5 до 7 лет, - сообщают в полиции.

В настоящее время изъято более 20 кубов древесины, 18 кубов паллет, 9 пультов управления пилорамой. Санкционированные обыски продолжаются.

Основанием для проведения обысков стали сообщения работников лесной отрасли, граждан и информация в СМИ о возможных самовольных порубках леса.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине задержали россиянина, который воровал украинский лес.

лес преступление обыски деревья закон
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