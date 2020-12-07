На Волыни происходят обыски по подозрению в незаконных порубках леса и работе незаконных пилорам

Более десятка обысков прошли по результатам сообщений граждан и информации в СМИ

Более десятка обысков прошли по результатам сообщений граждан и информации в СМИ

Фото Нацполиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области.

Сегодня в одном из сел Камень-Каширщины полицейские провели более десяти санкционированных обысков по месту проживания лиц, которые могут быть причастны к незаконной порубки леса.

Также граждане могут быть причастны к организации работы незаконных пилорам, где этот лес перерабатывался. У полиции есть основания полагать, что часть этих жильцов ведут незаконную деятельность, связанную с деревом.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 246 УКУ: речь идет о незаконной порубке или незаконной перевозке, хранении, сбыте леса, если это повлекло тяжкие последствия. Наказание за такое преступление – лишение свободы от 5 до 7 лет, - сообщают в полиции.

В настоящее время изъято более 20 кубов древесины, 18 кубов паллет, 9 пультов управления пилорамой. Санкционированные обыски продолжаются.

Основанием для проведения обысков стали сообщения работников лесной отрасли, граждан и информация в СМИ о возможных самовольных порубках леса.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине задержали россиянина, который воровал украинский лес.