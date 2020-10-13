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13 жовтня 2020, 11:42

Справа Злочевського: САП оскаржила рішення суду

13 жовтня 2020, 11:42
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1 жовтня суд зобов’язав прокурора закрити справу щодо Злочевського від 17 листопада 2014 року
1 жовтня суд зобов’язав прокурора закрити справу щодо Злочевського від 17 листопада 2014 року
Рixabay
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення Печерського районного суду Києва про зобов’язання закрити справу проти ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Як повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, прокуратура направила оскарження до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, пише RegioNews.

У пресслужбі прокуратури зазначили, що відповідне рішення суду не надходило ні до Офісу генпрокурора, ні до САП. Про нього стало відомо 12 жовтня з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Йдеться про рішення Печерського районного суду Києві від 1 жовтня. Суд зобов’язав прокурора закрити справу щодо Злочевського від 17 листопада 2014 року.

Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо, що Печерський суд зобов`язав прокуратуру закрити справу проти ексміністра екології Злочевського.

суд Офіс генпрокурора САП прокуратура справа
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