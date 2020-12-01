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01 грудня 2020, 19:29 9

На Дніпропетровщині ексфіскалів судитимуть за "неуважність" на 120 млн грн

01 грудня 2020, 19:29 9
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Справа про службову недбалість направлена до суду
Справа про службову недбалість направлена до суду
Фото з відкритих джерел
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Минулоріч експрацівники фіскальної служби провели планову документальну перевірку підприємства-виробника тютюнової продукції і не врахували несплату підприємством акцизного податку на майже 120 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс Генпрокурора України.

Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно колишніх заступника начальника та головного ревізора-інспектора одного з відділів Кам’янського управління Головного управління ДФС в області за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у 2019 році експрацівники фіскальної служби здійснювали планову документальну перевірку товариства з обмеженою відповідальністю, яке займається виготовленням та реалізацією тютюнової продукції. Проте вони провели перевірку формально та підписали акт про її результати, не відобразивши факт несплати товариством акцизного податку на суму майже 120 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі теруправління ДБР у місті Полтаві, обвинувальний акт направлений до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві виявили підпільну майстерню, де виготовляли боєприпаси.

суд Офіс генпрокурора ДБР ДФС халатність
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