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30 листопада 2020, 19:12 9

У партії "Рідне Закарпаття" прокоментували обшуки у лідера Партії угорців України

30 листопада 2020, 19:12 9
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"Рідне Закарпаття" різко засуджує дії правоохоронців, якщо ті мають політичне забарвлення
"Рідне Закарпаття" різко засуджує дії правоохоронців, якщо ті мають політичне забарвлення
Фото з відкритих джерел
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Низка зацікавлених закарпатських ЗМІ почала висвітлювати ці події як тиск на лідерів партії "КМКС" у світлі політичних перемовин, що тривають після закінчення місцевих виборів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку "Рідного Закарпаття".

Партійці регіональної політсили стверджують, що "низка зацікавлених закарпатських ЗМІ почала висвітлювати ці події як тиск на лідерів партії "КМКС" (Партії угорців України) у світлі політичних перемовин, що тривають після закінчення місцевих виборів".

Саме тому "Рідне Закарпаття" різко засуджує дії правоохоронців, якщо вони дійсно мають політичне забарвлення! – пишуть партійці.

Водночас, якщо ж у слідства є інші факти - вони повинні їх надати громадськості та довести справу до справедливого завершення, - вважають у "Рідному Закарпатті. При цьому дії правоохоронців точно повинні відбуватися за межами площини політичної кон’юнктури.

Сьогодні із засобів масової інформації стало відомо про обшуки, нібито пов’язані з діяльністю закордонних благодійних...

Posted by Рідне Закарпаття on Monday, November 30, 2020

Партійці висловлюють надію, що "такі події не відобразяться в мабутньому на багаторічній плідній співпраці Закарпаття із країнами ЄС".

Нагадаємо, сьогодні на Закарпатті СБУ проводить обшуки у лідера Партії угорців України.

Закарпаття обшуки угорці Закарпаття СБУ політика
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