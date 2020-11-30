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30 ноября 2020, 19:12 10

В партии "Родное Закарпатье" прокомментировали обыски у лидера Партии венгров Украины

30 ноября 2020, 19:12 10
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"Родное Закарпатье" резко осуждает действия правоохранителей, если те имеют политическую окраску
"Родное Закарпатье" резко осуждает действия правоохранителей, если те имеют политическую окраску
Фото из открытых источников
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Ряд заинтересованных закарпатских СМИ начали освещать эти события как давление на лидеров партии "КМКС" в свете политических переговоров, которые продолжаются после окончания местных выборов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу "Родного Закарпатья".

Партийцы регионального политсилы утверждают, что "ряд заинтересованных закарпатских СМИ начали освещать эти события как давление на лидеров партии "КМКС" (Партии венгров Украины) в свете политических переговоров, которые продолжаются после окончания местных выборов".

Именно поэтому "Родное Закарпатье" резко осуждает действия правоохранителей, если они действительно имеют политическую окраску! – пишут партийцы.

В то же время, если же у следствия есть другие факты - они должны их предоставить общественности и довести дело до справедливого завершения, - считают в "Родном Закарпатье. При этом действия правоохранителей точно должны происходить за пределами плоскости политической конъюнктуры.

Сьогодні із засобів масової інформації стало відомо про обшуки, нібито пов’язані з діяльністю закордонних благодійних...

Posted by Рідне Закарпаття on Monday, November 30, 2020

Партийцы выражают надежду, что "такие события не отразятся в будущем на многолетнем плодотворном сотрудничестве Закарпатья со странами ЕС".

Напомним, сегодня на Закарпатье СБУ проводит обыски у лидера Партии венгров Украины.

Закарпатье обыски венгры Закарпатья СБУ политика
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