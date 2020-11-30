В партии "Родное Закарпатье" прокомментировали обыски у лидера Партии венгров Украины
Ряд заинтересованных закарпатских СМИ начали освещать эти события как давление на лидеров партии "КМКС" в свете политических переговоров, которые продолжаются после окончания местных выборов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу "Родного Закарпатья".
Партийцы регионального политсилы утверждают, что "ряд заинтересованных закарпатских СМИ начали освещать эти события как давление на лидеров партии "КМКС" (Партии венгров Украины) в свете политических переговоров, которые продолжаются после окончания местных выборов".
Именно поэтому "Родное Закарпатье" резко осуждает действия правоохранителей, если они действительно имеют политическую окраску! – пишут партийцы.
В то же время, если же у следствия есть другие факты - они должны их предоставить общественности и довести дело до справедливого завершения, - считают в "Родном Закарпатье. При этом действия правоохранителей точно должны происходить за пределами плоскости политической конъюнктуры.
Сьогодні із засобів масової інформації стало відомо про обшуки, нібито пов’язані з діяльністю закордонних благодійних...Posted by Рідне Закарпаття on Monday, November 30, 2020
Партийцы выражают надежду, что "такие события не отразятся в будущем на многолетнем плодотворном сотрудничестве Закарпатья со странами ЕС".
Напомним, сегодня на Закарпатье СБУ проводит обыски у лидера Партии венгров Украины.