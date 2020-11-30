В партии "Родное Закарпатье" прокомментировали обыски у лидера Партии венгров Украины

"Родное Закарпатье" резко осуждает действия правоохранителей, если те имеют политическую окраску

"Родное Закарпатье" резко осуждает действия правоохранителей, если те имеют политическую окраску

Фото из открытых источников

Ряд заинтересованных закарпатских СМИ начали освещать эти события как давление на лидеров партии "КМКС" в свете политических переговоров, которые продолжаются после окончания местных выборов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу "Родного Закарпатья".

Партийцы регионального политсилы утверждают, что "ряд заинтересованных закарпатских СМИ начали освещать эти события как давление на лидеров партии "КМКС" (Партии венгров Украины) в свете политических переговоров, которые продолжаются после окончания местных выборов".

Именно поэтому "Родное Закарпатье" резко осуждает действия правоохранителей, если они действительно имеют политическую окраску! – пишут партийцы.

В то же время, если же у следствия есть другие факты - они должны их предоставить общественности и довести дело до справедливого завершения, - считают в "Родном Закарпатье. При этом действия правоохранителей точно должны происходить за пределами плоскости политической конъюнктуры.

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Партийцы выражают надежду, что "такие события не отразятся в будущем на многолетнем плодотворном сотрудничестве Закарпатья со странами ЕС".

Напомним, сегодня на Закарпатье СБУ проводит обыски у лидера Партии венгров Украины.