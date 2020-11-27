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27 листопада 2020, 15:32 2

У Запоріжжі викрили злочинну групу "чорних нотаріусів"

27 листопада 2020, 15:32 2
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Зловмисники планували заволодіти майном на 200 млн гривень
Зловмисники планували заволодіти майном на 200 млн гривень
Фото СБУ
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СБУ в Запоріжжі викрила рейдерське угруповання, котре планувало заволодіти корпоративними правами і майном підприємств.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

У Запоріжжі викрили рейдерське угруповання, котре планувало заволодіти корпоративними правами і майном підприємств на понад 200 мільйонів гривень.

Відомо, що до складу групи входив майже десяток осіб. Всі вони приватні нотаріуси із Запорізької та Дніпропетровської областей.

Правоохоронці знайшли та задокументували незаконне оформлення майна. Для здійснення оборудки, нерухомість була оформлена на підставну особу з використанням підроблених документів та печатки. Потім нотаріус протиправно вніс зміни у відповідні реєстри. Наразі на майно судом накладено арешт.

Під час проведення декількох обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили підроблені печатки державних установ, довіреності та паспорти громадян України, приладдя для виготовлення підроблених документів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині викрили схему розкрадання 19 мільйонів на будівництві лікарень і шкіл.

СБУ майно підробка реєстр документ
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