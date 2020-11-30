Побитий у Києві експолітв'язень Балух розповів про самопочуття

Він проходить реабілітацію в одній з київських клінік

Він проходить реабілітацію в одній з київських клінік

Фото з відкритих джерел

Колишній політвʼязень Володимир Балух проходить реабілітацію в одній з київських клінік після побиття у ніч на 8 вересня, внаслідок чого він отримав травму голови.

Про це він розповів в інтерв'ю "Цензор.нет", пише RegioNews.

"Мене тут страшенно пресують. У будні зранку до вечора я зайнятий: на тренажерах ходжу по п’ять кілометрів, потім на велосипеді проїжджаю по 22 кілометри. У мене таке відчуття, що мене готують до Олімпійських ігор. Тільки у вихідні дають спокій", — сказав Балух.

Чоловік розповів, що у нього немає частини кістки на голові, але поки він не знає, коли дефект мають прикрити. За його словами, зараз він спокійно торкається голови, миє її, проте раніше не наважувався це робити.

"Лікар реабілітаційного центру вибрив волосся по шву, який залишився після операції, побачив у ньому залишки ниток... Їх поприбирали, якийсь час обробляли та дезінфікували шрам. І у мене самого бар’єр зник", — зазначив Володимир.

Він додає, що іноді ввечері його тривожать головні болі, але пояснює це тим, що постійно себе навантажує та зміною погоди: "Достатньо відпочити, полежати — і біль минає".

Нагадаємо, Володимира Балуха знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як стабільно важкий.

19 жовтня стало відомо, що Балух почав ходити, а його стан покращився. Пізніше Володимира Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги.