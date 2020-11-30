Избитый в Киеве экс-политзаключенный Балух рассказал о самочувствии

Он проходит реабилитацию в одной из киевских клиник

Он проходит реабилитацию в одной из киевских клиник

Фото из открытых источников

Бывший политзаключенный Владимир Балух проходит реабилитацию в одной из киевских клиник после избиения в ночь на 8 сентября, в результате чего он получил травму головы.

Об этом он рассказал в интервью "Цензор.нет", пишет RegioNews.

"Меня здесь ужасно прессуют. В будни с утра до вечера я занят: на тренажерах хожу по пять километров, затем на велосипеде проезжаю по 22 километра. У меня такое ощущение, что меня готовят к Олимпийским играм. Только в выходные дают спокойствие", — сказал Балух.

Мужчина рассказал, что у него нет части кости на голове, но пока он не знает, когда дефект должны прикрыть. По его словам, сейчас он спокойно касается головы, моет ее, однако ранее не решался это делать.

"Врач реабилитационного центра вибрив волосы по шву, который остался после операции, увидел в нем остатки ниток... Их убрали, какое-то время обрабатывали и дезинфицировали шрам. И у меня самого барьер исчез", — отметил Владимир.

Он добавляет, что иногда вечером его тревожат головные боли, но объясняет это тем, что постоянно себя нагружает и изменением погоды: "Достаточно отдохнуть, полежать и боль проходит".

Напомним, Владимира Балуха нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. В течение 12 дней его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

19 октября стало известно, что Балух начал ходить, а его состояние улучшилось. Позже Владимира Балуха выписали из больницы скорой помощи.