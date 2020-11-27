Запобіжний захід продовжено до 24 грудня

Запобіжний захід продовжено до 24 грудня

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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив колишньому президенту державної будівельної корпорації запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 грудня 2020 року включно.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Сьогодні, 27 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив колишньому президенту державної будівельної корпорації запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 грудня 2020 року включно.

#ВАКС залишив під вартою експрезидента державної будкорпорації Сьогодні, 27 листопада, слідчий суддя Вищого... Posted by Вищий антикорупційний суд on Friday, November 27, 2020

Нагадаємо, експрезидент державної будкорпорації підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. Натомість, Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині керівника виправної колонії викрили на привласненні держкоштів.