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27 листопада 2020, 12:44 207

У Черкасах розікрали майже 1 мільйон гривень на будівництві диспетчерської для "швидкої"

27 листопада 2020, 12:44 207
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Оперативники повідомили керівнику комерційної структури про підозру
Оперативники повідомили керівнику комерційної структури про підозру
Фото: СБУ
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У Черкасах Служба безпеки України викрила оборудку з привласнення коштів обласного бюджету, виділених на будівництво інфраструктурних об’єктів медичної галузі.

Як передає RegioNews, про це інформує пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, у 2019 році посадовці одного з департаментів Черкаської облдержадміністрації уклали договір з представниками комерційної структури.

Згідно з підписаним документом підрядники мали збудувати в обласному центрі диспетчерську станцію для машин швидкої допомоги. На реалізацію цього соціально важливого проєкту з обласного бюджету було виділено понад 45 мільйонів гривень.

Експертизи показали, що комерсанти під час підготовки актів виконаних робіт штучно завищили реальну вартість та обсяги відповідних робіт. Одержаний через протиправну схему "прибуток" було виведено у тінь", - повідомили оперативники.

За попередніми оцінками, оборудка завдала збитки обласному бюджету на майже 1 мільйон гривень.

Наразі слідчі Управління СБУ в Черкаській області повідомили керівнику комерційної структури про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, правоохоронці викрили керівництво Національної академії аграрних наук України та структурних її підрозділів у привласненні майна та отриманні неправомірної вигоди.

строительство СБУ бюджет швидка допомога Черкаська область
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