На Київщині керівника виправної колонії викрили на привласненні держкоштів

Посадовцю загрожує до восьми років ув’язнення

Посадовцю загрожує до восьми років ув’язнення

Фото: Нацполіція

У Київській області правоохоронці викрили злочинну діяльність керівника однієї з виправних колоній області. Посадовцю за привласнення та розтрату державних коштів поліція Київщини повідомила про підозру.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що службова особа, користуючись своїми повноваженнями, видав наказ про встановлення собі надбавок за особливі умови праці та високі досягнення.

Крім того, зловмисник виніс наказ про виділення собі автомобіля для використання у службових цілях, проте не мав на це відповідного права. Так, за рахунок коштів державного підприємства розтрачено пального на загальну суму понад 30 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Працівники поліції звернулись до суду з клопотаннями про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та про накладення арешту на майно підозрюваного.

Крім того, підготовлено клопотання про відсторонення службової особи від посади.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом може з'явитися новий вид покарання для злочинців.