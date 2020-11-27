ВАКС оставил под стражей президента государственной стройкорпорации

Мера пресечения продлена до 24 декабря

Мера пресечения продлена до 24 декабря

Фото из открытых источников

Следственный судья Высшего антикоррупционного суд продлил бывшему президенту государственной строительной корпорации меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 декабря 2020 года включительно.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

Сегодня, 27 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил бывшему президенту государственной строительной корпорации меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 декабря 2020 года включительно.

#ВАКС залишив під вартою експрезидента державної будкорпорації Сьогодні, 27 листопада, слідчий суддя Вищого... Posted by Вищий антикорупційний суд on Friday, November 27, 2020

Напомним, экс-президент государственной стройкорпорации подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс. Взамен Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 парковочных мест.

Однако, в 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине руководителя исправительной колонии уличили в присвоении госсредств.