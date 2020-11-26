Мер Харкова повернеться в місто до 20 грудня

Це стверджує син Геннадія Кернеса

Це стверджує син Геннадія Кернеса

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Про це заявив син Кернеса Данило Привалов в коментарі "Стране", повідомляє RegioNews.

Ми плануємо, що батько повернеться в Харків до 20 грудня. У мене немає ні краплі сумнівів в цьому. У нас є ще майже місяць на підготовку, багато часу. Лікарі дозволяють йому їхати. Поки немає ніяких передумов до того, що цього не станеться, - сказав Привалов.

Він також описав, як почувається мер Харкова. За словами Данила, батько йде на поправку, але реабілітація після хвороби займає багато часу.

Батько розмовляє, почувається добре, триває планове лікування, але воно тривале. Я з ним раз в тиждень говорю по відеозв'язку. Поліпшення стану є, але повне одужання - це питання часу... Лікарі намагаються знизити обсяг його комунікацій задля якнайшвидшого одужання. Але він сам проявляє ініціативу і періодично виходить на зв'язок з близькими людьми, - розповів Привалов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Апеляційний суд визнав законною реєстрацію Кернеса міським головою.