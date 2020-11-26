Олексій Кучер погодився стати депутатом міської ради Харкова

Юридичне об’єднання «Могильницький та партнери», яке тепер надає правову допомогу Юрію Голику, має в Україні унікальну репутацію захисників Януковича та знакових адептів «русского мира»

Адвокат Голика подумала, що її клієнт – злочинець. Тому вирішила натиснути на ЗМІ

24 листопада 2020

Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги

Кирило Тимошенко та Олександр Кубраков відбиваються від критики заявами про рекорди: «Укравтодор» побудує у 2020-му році 3900 км доріг. Хоча спочатку було заявлено про будівництво 6500 км