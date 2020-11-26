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26 листопада 2020, 16:12 27

Олексій Кучер погодився стати депутатом міської ради Харкова

26 листопада 2020, 16:12 27
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Кабмін погодив його звільнення з посади голови Харківської ОДА 25 листопада
Кабмін погодив його звільнення з посади голови Харківської ОДА 25 листопада
Фото: із відкритих джерел
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Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, звільнення якого з посади вчора, 25 листопада погодив Кабінет Міністрів, вирішив не відмовлятися від мандата депутата міської ради Харкова.

Про це повідомляє видання Страна.UA, передає RegioNews.

Відповідну заяву про намір стати депутатом він написав у Територіальну виборчу комісію (ТВК).

Під час місцевих виборів Олексій Кучер балотувався до міської ради Харкова за списком партії "Слуга народу”.

Нагадаємо, 25 листопада Кабмін погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА.

заява Харьків депутат горсовет ОДА Олексій Кучер
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