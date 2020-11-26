Мэр Харькова вернётся в город до 20 декабря

Это утверждает сын Геннадия Кернеса

Это утверждает сын Геннадия Кернеса

Фото из открытых источников

Об этом заявил сын Кернеса Даниил Привалов в комментарии "Стране", сообщает RegioNews.

Мы планируем, что отец вернётся в Харьков до 20 декабря. У меня нет ни капли сомнений в этом. У нас есть ещё почти месяц на подготовку, много времени. Врачи разрешают ему ехать. Пока нет никаких предпосылок к тому, что этого не произойдёт, - сказал Привалов.

Он также описал, как себя чувствует мэр Харькова. По словам Даниила, отец идёт на поправку, но реабилитация после болезни занимает много времени.

Отец разговаривает, чувствует себя хорошо, идёт плановое лечение, но оно длительное. Я с ним раз в неделю говорю по видеосвязи. Улучшение состояния есть, но полное выздоровление - это вопрос времени… Врачи пытаются снизить объем его коммуникаций ради скорейшего выздоровления. Но он сам уже проявляет инициативу и периодически выходит на связь с близкими людьми, - рассказал Привалов.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд признал законной регистрацию Кернеса городским головой.