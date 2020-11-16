Апеляційний суд визнав законною реєстрацію Кернеса міським головою

До МТВК позивалася кандидатка у мери Харкова Ірина Денисова, до апеляційної скарги долучилася кандидатка у мери Наталя Пилипенко.

До МТВК позивалася кандидатка у мери Харкова Ірина Денисова, до апеляційної скарги долучилася кандидатка у мери Наталя Пилипенко.

Фото Суспільне Харків

Другий апеляційний адміністративний суд підтримав рішення суду першої інстанції і визнав реєстрацію Кернеса міським головою на підставі заяви з електронним підписом законною.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Харківська міська територіальна виборча комісія законно зареєструвала Геннадія Кернеса на підставі заяви, поданої з використанням електронного підпису - такого висновку 16 листопада дійшов Другий апеляційний адміністративний суд.

До міської виборчої комісії позивалася кандидатка у мери Харкова Ірина Денисова, до апеляційної скарги також долучилася кандидатка у мери Наталя Пилипенко.

Суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що відповідач діяв виключно в рамках закону, оскільки заява була створена та підписана у спосіб, передбачений Виборчим кодексом України, підписант такої заяви був безумовно та однозначно ідентифікований та мав діючий кваліфікований сертифікат відкритого ключа, тому відсутні підстави для задоволення позовних вимог, — оголосила головуюча у колегії суддя Зоя Подобайло.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кернес братиме особисту участь в інавгурації.