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Кличко презентував книжку своїх ляпів
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26 листопада 2020, 14:00 35

Кличко презентував книжку своїх ляпів

26 листопада 2020, 14:00 35
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Видав своїм коштом тиражем 3 тисячі
Видав своїм коштом тиражем 3 тисячі
Фото: скріншот з відео презентації на Facebook-сторінці Віталія Кличка
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Мер Києва Віталій Кличко видав невелику ілюстровану книжку своїх смішних цитат.

Про це стало відомо з презентації книги, повідомляє RegioNews.

Книжку з шістнадцятьма своїми відомими каламбурами сьогодні презентував Віталій Кличко.

Книжка виконана у компактному форматі – гармошки. До неї увійшли 16 відомих каламбурів Кличка, які він озвучував під час різних брифінгів та офіційних заходів.

За словами мера, книга видана невеликим тиражом у 3000 екземплярів у подарунковому варіанті. Кличко каже, що видав її своїм коштом.

Частину тиражу продаватимуть, а отримані кошти спрямують до благодійного фонду "Майбутній Київ". За словами мера, коштуватиме книжка недорого.

Я радий, що така книжка, ілюстрована, буде піднімати настрій людям. Бо нам сьогодні – в умовах пандемії – потрібні позитивні емоції і гарний настрій. Посміхайтеся, бо життя цього варте, - сказав Кличко.

За словами мера Києва, великий відсоток українців за минулий рік не прочитали жодної книги, тож він пожартував, що його книгу можна встигнути прочитати кілька разів ще до Нового року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кличко звільнив чиновника, який незаконно збирався купити дороге авто на підприємство.

Київ фонд мер Кличко Віталій помилки
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