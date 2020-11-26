У Мукачівському прикордонному загоні викрили прикордонника-контрабандиста

Зловмисник збирався переправляти людей і цигарки через кордон малим літальним апаратом

Зловмисник збирався переправляти людей і цигарки через кордон малим літальним апаратом

Фото: Спеціалізованої прокуратури

Слідством задокументовано факт організації та здійснення незаконного переміщення осіб та підакцизних товарів через державний кордон України до країн Європейського Союзу – Румунії та Угорщини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

За даними слідства, начальник одного з відділів прикордонної служби Мукачівського прикордонного загону організував з місцевими жителями незаконне переправлення особи через державний кордон України.

Також планував переправляти контрабанду та осіб за допомогою малого літального апарату "Аполон ag1", вартість якого становить 1,5 млн грн.

Установлено, що цей літальний апарат типу "автожир" зареєстрований в Словаччині на українця і незаконно доставлений в Україну поза митним контролем: в порушення правил використання повітряного простору. Окрім того, був модифікований для фіксації на борту та переміщення через держкордон підакцизних товарів, - повідомляють у прокуратурі.

За попередньою інформацією, в ніч на 26 листопада даний прикордонник, як пілот, мав переправити до країн ЄС пару десятків ящиків тютюнових виробів.

Слідчі дії тривають, проводяться обшуки за місцями проживання можливих фігурантів злочинної діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські контрабандисти намагались провезти у білизні діамантів на 15 мільйонів.