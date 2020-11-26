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26 листопада 2020, 10:19 5

Робоча група Ради погодила ключові позиції щодо антикорупційної реформи - Разумков

26 листопада 2020, 10:19 5
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Найголовніші з них - відповідальності за недостовірне декларування та умисне неподання декларації
Найголовніші з них - відповідальності за недостовірне декларування та умисне неподання декларації
Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що Робоча група Верховної Ради з урегулювання питання виходу з конституційної кризи провела вже 5 засідань та узгодила низку ключових позицій щодо антикорупційної реформи.

Як передає RegioNews, про це Разумков написав у Facebook.

Досі не вирішеною залишається ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, яка склалася внаслідок відомого всім рішення Конституційного Суду. Робоча група з врегулювання цього питання, утворена парламентом, провела вже 5 засідань та узгодила низку ключових позицій. Найголовніші з них - повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації", - повідомив спікер.

Також він наголосив, що Верховна Рада очікує від Кабінету Міністрів підготовлений проєкт держбюджету на 2021 рік, і додав, що часу для його ухвалення залишилося не так багато.

Раніше повідомлялось, що Зеленський просить Венеціанську комісію про оцінку конституційної ситуації.

ВР закон спікер декларацїї КСУ Дмитро Разумков
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