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24 листопада 2020, 21:57 12

800 сосен нелегально везли з Чернігівщини до Росії

24 листопада 2020, 21:57 12
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Прикордонники затримали вантаж за кілька кілометрів від кордону
Прикордонники затримали вантаж за кілька кілометрів від кордону
Фото Держприкордонслужби
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Вантажівку з нелегально вирубаними новорічними деревами затримали на ділянці відділу прикордонної служби «Гірськ» Чернігівського загону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Спільний зі співробітниками Нацполіції прикордонний наряд за декілька кілометрів від кордону зупинив автомобіль "Рено" для перевірки законності перебування в межах контрольованого прикордонного району. За кермом вантажівки української реєстрації був житель прикордоння.

Водій вантажівки повідомив правоохоронцям, що перевозить лісопродукцію, але жодних дозвільних документів для перевірки надати не зміг. Під час огляду транспортного засобу виявилося, що закритий причіп вщерть заповнений соснами. Загалом там знаходилося 800 молодих хвойних дерев без необхідних маркувань.

Варто зауважити, що нелегальні оборудки з новорічними деревами цього року зафіксовані доволі рано – за тиждень до початку календарної зими, - зазначають у Держприкордонслужбі.

Дерева сосни вилучені представникам Національної поліції. Сума завданої державі шкоди буде встановлена експертами. Обставин справи з’ясовуються, вирішується питання щодо початку кримінального провадження за ст. 246 "Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу" Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Чернігівщині затримали за браконьєрством співробітників рибоохорони із Києва.

ліс кордон вирубка браконьєри дерева
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