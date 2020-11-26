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26 ноября 2020, 18:02 3

В Мукачевском пограничном отряде разоблачили пограничника-контрабандиста

26 ноября 2020, 18:02 3
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Злоумышленник собирался переправлять людей и сигареты через границу малым летательным аппаратом
Злоумышленник собирался переправлять людей и сигареты через границу малым летательным аппаратом
Фото: Специализированной прокуратуры
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Следствием задокументирован факт организации и осуществления незаконного перемещения лиц и товаров через государственную границу Украины в страны Европейского Союза – Румынии и Венгрии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

По данным следствия, начальник одного из отделов пограничной службы Мукачевского пограничного отряда организовал с местными жителями незаконную переправку лица через государственную границу Украины.

Также планировал переправлять контрабанду и лиц с помощью малого летательного аппарата "Аполлон ag1", стоимость которого составляет 1,5 млн грн.

Установлено, что этот летательный аппарат типа "автожир" зарегистрирован в Словакии на украинца и незаконно доставлен в Украину вне таможенного контроля: в нарушение правил использования воздушного пространства. Кроме того, был модифицирован для фиксации на борту и перемещение через госграницу подакцизных товаров, - сообщают в прокуратуре.

По предварительной информации, в ночь на 26 ноября данный пограничник, как пилот, должен был переправить в страны ЕС пару десятков ящиков табачных изделий.

Следственные действия продолжаются, проводятся обыски по местам проживания возможных фигурантов преступной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские контрабандисты пытались провезти в нижнем белье бриллиантов на 15 миллионов.

закон пограничники граница контрабанда сигареты
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