В Мукачевском пограничном отряде разоблачили пограничника-контрабандиста
Следствием задокументирован факт организации и осуществления незаконного перемещения лиц и товаров через государственную границу Украины в страны Европейского Союза – Румынии и Венгрии.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.
По данным следствия, начальник одного из отделов пограничной службы Мукачевского пограничного отряда организовал с местными жителями незаконную переправку лица через государственную границу Украины.
Также планировал переправлять контрабанду и лиц с помощью малого летательного аппарата "Аполлон ag1", стоимость которого составляет 1,5 млн грн.
Установлено, что этот летательный аппарат типа "автожир" зарегистрирован в Словакии на украинца и незаконно доставлен в Украину вне таможенного контроля: в нарушение правил использования воздушного пространства. Кроме того, был модифицирован для фиксации на борту и перемещение через госграницу подакцизных товаров, - сообщают в прокуратуре.
По предварительной информации, в ночь на 26 ноября данный пограничник, как пилот, должен был переправить в страны ЕС пару десятков ящиков табачных изделий.
Следственные действия продолжаются, проводятся обыски по местам проживания возможных фигурантов преступной деятельности.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские контрабандисты пытались провезти в нижнем белье бриллиантов на 15 миллионов.