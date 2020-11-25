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25 листопада 2020, 14:27 17

В Україні запустили "антикорупційного чат-бота" для перевірки лікарень

25 листопада 2020, 14:27 17
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Новий діджитал-інструмент розробила ГО "Антикорупційний штаб"
Новий діджитал-інструмент розробила ГО "Антикорупційний штаб"
Фото з відкритих джерел
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Чат-бот «Медсестра Іванка» перевірить наявні медзасоби і ліки та виявить корупцію в медзакладі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку "Антикорупційного штабу".

Чат-бот дозволяє підписатися на будь-яку лікарню та отримувати оновлення щодо її закупівель. Сервіс оновлюється в режимі реального часу, охоплює всю Україну та є повністю безкоштовним.

Ми запустили новий діджитал-інструмент –– чат-бот "Медсестра Іванка” Відтепер перш ніж витрачати гроші на...

Posted by Антикорупційний штаб on Tuesday, November 24, 2020

"Медсестра Іванка" також дає можливість залишити скаргу або повідомлення про корупції в медичному закладі; переглянути статистику захворюваності у будь-якій частині України; дізнатися про товари, які закуповують лікарні України, та їх ціни.

Розробники закликають перевірити закупівлі своєї лікарні у Telegram та Viber.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині про заповненість ковід-ліжок інформують онлайн.

діджиталізація медицина корупція закупівля ліки
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