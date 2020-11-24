Харківська медакадемія післядипломної освіти допустила порушень на 5 млн грн

Це виявила ревізія, проведена консалтинговим агентством

Це виявила ревізія, проведена консалтинговим агентством

Фото з відкритих джерел

Результати ревізії, проведеної консалтинговим агентством в ХМАПО, підтверджують порушення на більш ніж 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Дозор.

Ревізія в Харківській медичній академії післядипломної освіти проводилася ТОВ "Інвестиційно-консалтиноговая компанія "Оберіг-Україна". Згідно з актом ревізії загальна сума порушень в академії протягом 2019 року склала 5 121 710,63 грн.

Зокрема, йдеться про ненарахування зарплати науково-педагогічним працівникам ХМАПО, а окремим працівникам навпаки - виплачувалися зайві гроші за відпустки, також в результаті ревізії були зафіксовані зайві доплати за лікувальну роботу співробітникам академії.



Крім того, в ході ревізії встановлено, що керівництво ХМАПО допустило утворення багатомільйонної заборгованості з оплати за навчання і проживання в гуртожитках, не вживало заходів з повернення боргів і пропустило строк позовної давності, чим завдало збитків академії в розмірі 3 630 591,94 грн.

Також заборгували ВУЗу й іноземні студенти: через відсутність контролю з боку керівництва ХМАПО станом на 01.02.2019 академія недоотримала в свій бюджет 883 604,51 грн.

В розпорядженні видання виявився і ще один документ — довідка від 16.11.2020 року, в якій вказані порушення в частині дотримання вимог законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Згідно з документом, протягом 2018-2019 років ХМАПО здійснювала безпідставну оплату послуг, які не були підтверджені жодними документами. Зокрема, мова йде про оплату будівельних робіт, ремонту автомобілів та обслуговування кондиціонерів на суму більше 80 000 гривень.

Також згідно з даними проведеної звірки безпідставно були списані товаро-матеріальні цінності на суму понад 70 000 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки на Харківському тракторному заводі з-за хабарів.