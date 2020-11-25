В Украине запустили "антикоррупционного чат-бота" для проверки больниц

Новый диджитал-инструмент разработала ОО "Антикоррупционный штаб"

Новый диджитал-инструмент разработала ОО "Антикоррупционный штаб"

Фото из открытых источников

Чат-бот «Медсестра Иванка» проверит имеющиеся медсредства и лекарства и обнаружит коррупцию в медучреждении.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу "Антикоррупционного штаба".

Чат-бот позволяет подписаться на любую больницу и получать обновления о ее закупках. Сервис обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину и является полностью бесплатным.

Ми запустили новий діджитал-інструмент –– чат-бот "Медсестра Іванка” Відтепер перш ніж витрачати гроші на... Posted by Антикорупційний штаб on Tuesday, November 24, 2020

"Медсестра Иванка" также дает возможность оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении; просмотреть статистику заболеваемости в любой части Украины; узнать о товарах, которые закупают больницы Украины, и их цены.

Разработчики призывают проверить закупки в своей больнице в Telegram и Viber.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине о заполненности ковід-коек информируют онлайн.