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25 листопада 2020, 11:56 5

Вінниця відмовилася від новорічної ялинки

25 листопада 2020, 11:56 5
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Мер Сергій Моргунов запропонував містянам "карантинний Новий рік"
Фото з відкритих джерел
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Міська влада Вінниці першою серед обласних центрів через зростання кількості хворих на коронавірус вирішила не встановлювати головну міську ялинку, а всі святкування перенести в онлайн.

Про це написав мер Сергій Моргунов у Facebook, повідомляє RegioNews.

Друзі! Наближаються новорічно-різдвяні свята, яких завжди всі чекають з нетерпінням, особливо дітки. Очевидно, що...

Posted by Сергій Моргунов on Tuesday, November 24, 2020

Вінницький міський голова повідомив, що в цьому році головної вінницької ялинки в Центральному парку ім. Леонтовича не буде, а святкові заходи будуть перенесені в онлайн-формат.

Ситуація із захворюваністю досить тривожна: чи не щодня в Україні з’являються нові рекорди. Щиро бажаю, щоб новорічні свята вінничани зустріли не в лікарні, а в сімейному колі. І не наражали себе та рідних на небезпеку підхопити вірус. Тому в цьому році головної вінницької ялинки не буде, а святкові заходи будуть перенесені в онлайн-формат, – написав Моргунов.

За його словами, питання про доцільність встановлення ялинки викликало дискусії серед містян, навіть було зареєстровано кілька петицій.

Але ми збережемо традицію святкової ілюмінації на магістральних вулицях та прикрашення центру міста. Та обов’язково встановимо на Майдані Незалежності вертеп, як ми це робили в минулі роки, - повідомив мер.

Він закликав городян дотримуватися дистанції та берегти здоров’я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за добу виявили майже 14 тисяч нових хворих COVID-19.

COVID-19 Вінниця мер Новий рік карантин
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