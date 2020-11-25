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25 ноября 2020, 11:56 5

Винница отказалась от новогодней елки

25 ноября 2020, 11:56 5
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Фото из открытых источников
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Городская власть Винницы первой среди областных центров из-за роста количества больных коронавирусом решила не устанавливать главную городскую елку, а все празднования перенести в онлайн.

Об этом написал мэр Сергей Моргунов в Facebook, сообщает RegioNews.

Друзі! Наближаються новорічно-різдвяні свята, яких завжди всі чекають з нетерпінням, особливо дітки. Очевидно, що...

Posted by Сергій Моргунов on Tuesday, November 24, 2020

Винницкий городской голова сообщил, что в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат.

Ситуация с заболеваемостью достаточно тревожная: чуть ли не каждый день в Украине появляются новые рекорды. Искренне желаю, чтобы новогодние праздники винничане встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус. Поэтому в этом году главной винницкой елки не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат, – написал Моргунов.

По его словам, вопрос о целесообразности установки елки вызвал дискуссии среди горожан, даже было зарегистрировано несколько петиций.

Но мы сохраним традицию праздничной иллюминации на магистральных улицах и украшения центра города. И обязательно установим на Майдане Независимости вертеп, как мы это делали в прошлые годы, - сообщил мэр.

Он призвал горожан соблюдать дистанцию и беречь здоровье.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за сутки выявили почти 14 тысяч новых больных COVID-19.

COVID-19 Винница мэр Новый год карантин
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