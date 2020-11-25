Винница отказалась от новогодней елки

Мэр Сергей Моргунов предложил горожанам "карантинный Новый год"

Мэр Сергей Моргунов предложил горожанам "карантинный Новый год"

Фото из открытых источников

Городская власть Винницы первой среди областных центров из-за роста количества больных коронавирусом решила не устанавливать главную городскую елку, а все празднования перенести в онлайн.

Об этом написал мэр Сергей Моргунов в Facebook, сообщает RegioNews.

Друзі! Наближаються новорічно-різдвяні свята, яких завжди всі чекають з нетерпінням, особливо дітки. Очевидно, що... Posted by Сергій Моргунов on Tuesday, November 24, 2020

Винницкий городской голова сообщил, что в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат.

Ситуация с заболеваемостью достаточно тревожная: чуть ли не каждый день в Украине появляются новые рекорды. Искренне желаю, чтобы новогодние праздники винничане встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус. Поэтому в этом году главной винницкой елки не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат, – написал Моргунов.

По его словам, вопрос о целесообразности установки елки вызвал дискуссии среди горожан, даже было зарегистрировано несколько петиций.

Но мы сохраним традицию праздничной иллюминации на магистральных улицах и украшения центра города. И обязательно установим на Майдане Независимости вертеп, как мы это делали в прошлые годы, - сообщил мэр.

Он призвал горожан соблюдать дистанцию и беречь здоровье.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за сутки выявили почти 14 тысяч новых больных COVID-19.