У МОЗ розповіли, скількох українців вже оштрафували за неносіння масок
За 21-24 листопада в Україні склали 2 111 постанов про накладання штрафів за відсутність у громадян протиепідемічних масок у громадських місцях.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на ранковому брифінгу 25 листопада, пише RegioNews.
"Уже 4 дні, з суботи, з 21 листопада діє в нашій країні закон про накладання адміністративної відповідальності – штрафів – за неносіння масок у громадських місцях. За цей час було складено вже 2 111 постанов про накладання штрафів безпосередньо на місці", - сказав він.
Степанов зазначив, що носіння масок обов'язкове у громадських місцях, якщо людина йде сама по вулиці - то в носінні маски необхідності немає.
Нагадаємо, що в Україні 21 листопада почали штрафувати за відсутність маски в громадських місцях.