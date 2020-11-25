У МОЗ розповіли, скількох українців вже оштрафували за неносіння масок

Штраф за неносіння масок у громадських місцях було введено 21 листопада

Штраф за неносіння масок у громадських місцях було введено 21 листопада

Фото: МОЗ

За 21-24 листопада в Україні склали 2 111 постанов про накладання штрафів за відсутність у громадян протиепідемічних масок у громадських місцях.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на ранковому брифінгу 25 листопада, пише RegioNews.

"Уже 4 дні, з суботи, з 21 листопада діє в нашій країні закон про накладання адміністративної відповідальності – штрафів – за неносіння масок у громадських місцях. За цей час було складено вже 2 111 постанов про накладання штрафів безпосередньо на місці", - сказав він.

Степанов зазначив, що носіння масок обов'язкове у громадських місцях, якщо людина йде сама по вулиці - то в носінні маски необхідності немає.

Нагадаємо, що в Україні 21 листопада почали штрафувати за відсутність маски в громадських місцях.