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25 листопада 2020, 10:38 9

ВАКС залишив під арештом гроші колишнього голови Кіровоградської ОДА

25 листопада 2020, 10:38 9
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Сам чиновник раніше після арешту був випущений під заставу
Сам чиновник раніше після арешту був випущений під заставу
Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд залишив заарештованими 138 800 доларів, 190 тисяч гривень і злиток золота вагою 10 грамів в рамках справи про одержання колишнім головою Кіровоградської облдержадміністрації Андрієм Балонем неправомірної вигоди.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Слово і діло".

Рішення про продовження арешту майна - 138 800 доларів, 190 тис. гривень та 10-грамового злитка золота - прийняв слідчий суддя ВАКС.

Майно чиновника заарештували після його затримання на хабарі, який він у змові вимагав від керівника регіонального відділення одного з органів державної влади за неперешкоджання його діяльності.

Представник власників майна стверджував, що ці суми грошей і золотий злиток не належать комусь із підозрюваних. За його словами, зазначене майно належить іншій подружній парі, які є фізичними особами-підприємцями, а отримані гроші є їхніми заощадженнями.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заперечував проти задоволення клопотання. Він зазначив, що вилучене під час проведення обшуку майно належить саме сім'ї підозрюваного, що підтверджується смс-повідомленням, відправленим його дружиною на мобільний телефон свого брата, в якому вона просить останнього сказати, що грошові кошти належать їх батькові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ завершило розслідування за хабар ексголови Кіровоградської ОДА Балоня і справу передали в суд.

хабар ВАКС гроші Балонь Андрій Кіровоградська область
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