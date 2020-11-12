НАБУ завершило розслідування щодо хабаря ексголови Кіровоградської ОДА Балоня

Справу передали в суд

Справу передали в суд

Фото: з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування у справі колишнього голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня, якого декількома місяцями раніше затримали на отриманні хабаря.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

11 листопада НАБУ та САП відкрили підозрюваним, голові ОДА та його пособнику, матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії обох підозрюваних кваліфіковані за ч.4 ст. 368 КК України", - йдеться в повідомленні.

Не дивлячись на те, що в повідомленні НАБУ не вказувалися прізвища фігурантів, виходячи з наявної інформації, мова йде про колишнього голову Кіровоградської області Андрія Балоня, якого звільнили на засіданні уряду 26 червня після того, як зловили на хабарі.

За даними слідства, навесні 2020 у голови ОДА виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди від начальника головного управління одного з органів виконавчої влади в області", - розповіли в НАБУ.

Як повідомляється, чиновники в змові запропонували керівнику регіонального відділення одного з органів державної влади у сфері дати їм хабар у 1,8 млн грн в обмін на те, що вони не будуть заважати його діяльності.

За інформацією слідства, перший транш у 100 000 грн чиновники ОДА отримали в червні 2020 року, що зафіксовано в матеріалах слідства. Під час передачі другої - 250 000 грн вони були взяті на місці злочину.

Крім цього, під час слідчих дій за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучено великі обсяги готівки невідомого походження - 4,5 млн грн, 320 000 доларів, 24 000 євро. На них накладено арешт.

Раніше повідомлялося, що Кабмін погодив звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.

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