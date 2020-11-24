СБУ проводить обшуки на Харківському тракторному заводі через хабарі

Керівники ХТЗ вимагали з працівників кошти за ордери на житлову площу

Керівники ХТЗ вимагали з працівників кошти за ордери на житлову площу

Фото: СБУ

Чиновники ПрАТ "Харківський тракторний завод", які відповідають за майно і безпеку підприємства, організували схему вимагання грошей із працівників підприємства за видачу ордерів на житлову площу в заводських гуртожитках.

Про це повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає RegioNews.

Їх планували цього року передати на баланс міської ради, що дозволило б людям приватизувати нерухомість.

За кожний ордер посадовці вимагали від 3 до 5 тисяч доларів США, незважаючи на те, що працівники проживали у цих гуртожитках, були у них зареєстровані, мали стаж роботи на підприємстві від десяти до двадцяти років", - розповів Абдула.

Він додав, що у випадку відмови платити хабар, зловмисники переселяли людей до інших приміщень зі значно гіршими умовами

За його словами, від дій чиновників могли постраждати понад 100 працівників заводу.

Зараз правоохоронці проводять обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України”, - зазначив речник СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрила схему незаконної поставки продукції до окупованого Криму.