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22 листопада 2020, 12:53 20

Президент звільнив голову Чернігівської РДА, якого затримали на хабарі

22 листопада 2020, 12:53 20
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Причиною звільнення в указі зазначене власне бажання Журмана
Причиною звільнення в указі зазначене власне бажання Журмана
Фото: СБУ
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Президент України Володимир Зеленський звільнив главу Чернігівської районної державної адміністрації Сергія Журмана, якого на початку листопада затримали на хабарі.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт глави держави.

Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться в розпорядженні.

Журмана призначили на посаду голови Чернігівської РДА в липні 2020 року.

4 листопада співробітники СБУ затримали Журмана за вимагання у місцевого мешканця $10 тисяч за погодження зміни цільового призначення 6 гектарів землі.

Про цю подію першою повідомила глава Чернігівської ОДА Анна Коваленко, яка зазначила, що вже подала клопотання про звільнення Журмана до Офісу президента. Однак указ про його звільнення, причому за власним бажанням, з`явився тільки зараз.

7 листопада суд відправив Журмана під домашній арешт.

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