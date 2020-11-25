ВАКС оставил под арестом деньги бывшего главы Кировоградской ОГА
Высший антикоррупционный суд оставил арестованными 138 800 долларов, 190 тысяч гривен и слиток золота весом 10 грамм в рамках дела о получении бывшим председателем Кировоградской облгосадминистрации Андреем Балонем неправомерной выгоды.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".
Решение о продолжении ареста имущества - 138 800 долларов, 190 тыс. гривен и 10-граммового слитка золота - принял следственный судья ВАКС.
Имущество чиновника арестовали после его задержания на взятке, которую он в сговоре требовал от руководителя регионального отделения одного из органов государственной власти за непрепятствование его деятельности.
Представитель собственников имущества утверждал, что эти суммы денег и золотой слиток не принадлежат кому-то из подозреваемых. По его словам, указанное имущество принадлежит другой супружеской паре, которые являются физическими лицами-предпринимателями, а полученные деньги являются их сбережениями.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры возражал против удовлетворения ходатайства. Он отметил, что изъятое во время проведения обыска имущество принадлежит именно семье подозреваемого, что подтверждается смс-сообщением, направленным его женой на мобильный телефон своего брата, в котором она просит последнего сказать, что денежные средства принадлежат их отцу.
Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ завершило расследование по взятке экс-главы Кировоградской ОГА Балоня и дело передали в суд.