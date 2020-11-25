09:06  25 ноября
В Украине за сутки обнаружили почти 14 тысяч новых больных COVID-19
15:37  24 ноября
Зеленский рассказал, как власть борется с коронавирусом и сколько хочет закупить вакцин
08:11  25 ноября
Боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе: от пули снайпера погиб военный
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2020, 10:38 9

ВАКС оставил под арестом деньги бывшего главы Кировоградской ОГА

25 ноября 2020, 10:38 9
Читайте також українською мовою
Сам чиновник ранее после ареста был выпущен под залог
Сам чиновник ранее после ареста был выпущен под залог
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд оставил арестованными 138 800 долларов, 190 тысяч гривен и слиток золота весом 10 грамм в рамках дела о получении бывшим председателем Кировоградской облгосадминистрации Андреем Балонем неправомерной выгоды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".

Решение о продолжении ареста имущества - 138 800 долларов, 190 тыс. гривен и 10-граммового слитка золота - принял следственный судья ВАКС.

Имущество чиновника арестовали после его задержания на взятке, которую он в сговоре требовал от руководителя регионального отделения одного из органов государственной власти за непрепятствование его деятельности.

Представитель собственников имущества утверждал, что эти суммы денег и золотой слиток не принадлежат кому-то из подозреваемых. По его словам, указанное имущество принадлежит другой супружеской паре, которые являются физическими лицами-предпринимателями, а полученные деньги являются их сбережениями.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры возражал против удовлетворения ходатайства. Он отметил, что изъятое во время проведения обыска имущество принадлежит именно семье подозреваемого, что подтверждается смс-сообщением, направленным его женой на мобильный телефон своего брата, в котором она просит последнего сказать, что денежные средства принадлежат их отцу.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ завершило расследование по взятке экс-главы Кировоградской ОГА Балоня и дело передали в суд.

взятка ВАКС деньги Балонь Андрей Кировоградская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Чиновники Госслужбы морского и речного транспорта требовали взятки с будущих моряков
24 ноября 2020, 21:06
СБУ проводит обыски на Харьковском тракторном заводе из-за взяток
24 ноября 2020, 16:22
Президент уволил главу Черниговской РГА, которого задержали на взятке
22 ноября 2020, 12:53
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Винницкий облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »