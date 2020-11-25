ВАКС оставил под арестом деньги бывшего главы Кировоградской ОГА

Сам чиновник ранее после ареста был выпущен под залог

Сам чиновник ранее после ареста был выпущен под залог

Фото из открытых источников

Высший антикоррупционный суд оставил арестованными 138 800 долларов, 190 тысяч гривен и слиток золота весом 10 грамм в рамках дела о получении бывшим председателем Кировоградской облгосадминистрации Андреем Балонем неправомерной выгоды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".

Решение о продолжении ареста имущества - 138 800 долларов, 190 тыс. гривен и 10-граммового слитка золота - принял следственный судья ВАКС.

Имущество чиновника арестовали после его задержания на взятке, которую он в сговоре требовал от руководителя регионального отделения одного из органов государственной власти за непрепятствование его деятельности.

Представитель собственников имущества утверждал, что эти суммы денег и золотой слиток не принадлежат кому-то из подозреваемых. По его словам, указанное имущество принадлежит другой супружеской паре, которые являются физическими лицами-предпринимателями, а полученные деньги являются их сбережениями.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры возражал против удовлетворения ходатайства. Он отметил, что изъятое во время проведения обыска имущество принадлежит именно семье подозреваемого, что подтверждается смс-сообщением, направленным его женой на мобильный телефон своего брата, в котором она просит последнего сказать, что денежные средства принадлежат их отцу.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ завершило расследование по взятке экс-главы Кировоградской ОГА Балоня и дело передали в суд.