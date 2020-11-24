Посадовці Держслужби морського та річкового транспорту вимагали хабарі з майбутніх моряків

Забезпечували "безперешкодну здачу іспитів"

Забезпечували "безперешкодну здачу іспитів"

Фото СБУ

Чиновники, які входять до складу кваліфікаційної комісії, у змові зі службовими особами навчальних закладів з підготовки моряків вимагали 10 тис. грн з кожного кандидата на отримання посвідчення судноводія малого та маломірного судна. Щомісяця «заробляли» майже 1 мільйон гривень за фіктивне навчання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ викрила системну корупцію у Державній службі морського та річкового транспорту. Оперативники спецслужби задокументували, що організували протиправну схему колишні та діючі посадовці держустанови.

Зловмисники вимагали та отримували хабарі за безперешкодну здачу іспитів майбутніми моряками. Чиновники, які входять до складу кваліфікаційної комісії, у змові зі службовцями навчальних закладів з підготовки моряків вимагали 10 тисяч гривень з кожного кандидата на отримання посвідчення судноводія малого та маломірного судна. У такий спосіб чиновники щомісяця "заробляли" майже 1 мільйон гривень за фіктивне навчання.

Встановлено, що за сприяння посадовців держслужби у приміщенні Київської держаної академії водного транспорту здійснювалось "формальне" проходження тестів. Потім у Державній службі морського та річкового транспорту України кандидати отримували посвідчення судноводія, - йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться слідчі дії у приміщеннях Морської адміністрації, школи з підготовки судноводіїв і за адресами проживання фігурантів для вилучення документації та чорнових записів, які підтверджують функціонування корупційного механізму, а також коштів, отриманих від протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо затримання основних фігурантів кримінального провадження, повідомлення про підозри і направлення до суду клопотань щодо обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки на Харківському тракторному заводі через хабарі.