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Російські найманці в зоні ООС двічі порушили режим "тиші"
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24 листопада 2020, 18:24 4

Російські найманці в зоні ООС двічі порушили режим "тиші"

24 листопада 2020, 18:24 4
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Загинув український військовослужбовець
Загинув український військовослужбовець
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Сьогодні, 24 листопада, зафіксовано два порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Шумів, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із гранатомета та стрілецької зброї.

На іншому напрямку, в передмісті Авдіївки, працював снайпер. Унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил.

Терміново для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося, - повідомляють в штабі ООС.

Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Також у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше 3 гектарів території та передано на знищення 99 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики поранили українського військового.

ООС Донбас бойовики окупанти російські військові
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