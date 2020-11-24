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Российские наемники в зоне ООС дважды нарушили режим "тишины"
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24 ноября 2020, 18:24 3

Российские наемники в зоне ООС дважды нарушили режим "тишины"

24 ноября 2020, 18:24 3
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Погиб украинский военнослужащий
Погиб украинский военнослужащий
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українською мовою

Сегодня, 24 ноября, зафиксировано два нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от Шумов, российско-оккупационные войска открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

На другом направлении, в пригороде Авдеевки, работал снайпер. Вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил.

Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось, - сообщают в штабе ООС.

О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников незамедлительно было сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Также в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 3 гектаров территории и переданы на уничтожение 99 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики ранили украинского военного.

ООС Донбасс боевики оккупанты российские военные
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