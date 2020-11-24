На Донбасі бойовики поранили українського військового
Бойовики на Донбасі відкрили вогонь у передмісті Авдіївки, внаслідок чого було поранено українського військового. Він перебуває в лікарні у тяжкому стані.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку 72 ОМБр імені Чорних Запорожців у Facebook.
Близько опівдня в передмісті Авдіївки внаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об'єднаних сил. Українському захисникові оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, - йдеться в повідомленні.
Військові Об'єднаних сил не відкривали вогонь у відповідь, тому що евакуювали пораненого. Про порушення режиму тиші повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
Сьогодні, 24 листопада, російсько-окупаційні війська цинічно порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року...Posted by 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців on Tuesday, November 24, 2020
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент підписав закон про допуск слідчих і прокурорів на окупований Донбас.