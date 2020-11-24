13:04  24 листопада
Чинний мер Миколаєва Сєнкевич здобув перемогу у другому турі - ТВК
15:37  24 листопада
Зеленський розповів, як влада бореться з коронавірусом і скільки хоче закупити вакцин
13:12  24 листопада
Перед другим туром виборів у Чернівцях вирішили роздати по 1 тисячі гривень - КВУ
UA | RU
UA | RU
24 листопада 2020, 16:35 14

На Донбасі бойовики поранили українського військового

24 листопада 2020, 16:35 14
Читайте также на русском языке
Боєць у важкому стані
Боєць у важкому стані
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Бойовики на Донбасі відкрили вогонь у передмісті Авдіївки, внаслідок чого було поранено українського військового. Він перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку 72 ОМБр імені Чорних Запорожців у Facebook.

Близько опівдня в передмісті Авдіївки внаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об'єднаних сил. Українському захисникові оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, - йдеться в повідомленні.

Військові Об'єднаних сил не відкривали вогонь у відповідь, тому що евакуювали пораненого. Про порушення режиму тиші повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Сьогодні, 24 листопада, російсько-окупаційні війська цинічно порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року...

Posted by 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців on Tuesday, November 24, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент підписав закон про допуск слідчих і прокурорів на окупований Донбас.

Донбас вогонь окупанти поранення бойовики
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Лише чверть українців підтримують особливий статус Донбасу, - опитування
24 листопада 2020, 13:53
Офіс генпрокурора розслідує участь понад 250 іноземців у складі бойовиків Донбасу
24 листопада 2020, 11:50
Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші"
24 листопада 2020, 08:11
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Вінницьку облраду
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »