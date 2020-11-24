У ТКГ вкотре не домовилися щодо розблокування пунктів пропуску на Донбасі

Також сторони не дійшли згоди щодо обміну полоненими

Також сторони не дійшли згоди щодо обміну полоненими

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Сьогодні, 24 листопада, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони не змогли розв'язати питання розблокування роботи пунктів пропуску на Донбасі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу української делегації в ТКГ.

Гуманітарна підгрупа сьогодні знову продовжила обговорення технічних питань щодо забезпечення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте", які цього місяця були відкриті українською стороною в рамках домовленостей "нормандської четвірки".

"Російська сторона зайняла малозрозумілу позицію, на що їм, зокрема, вказують міжнародні посередники", - зазначили з української сторони.

Таку ж "малозрозумілу позицію" представники Росії зайняли і в питанні обміну полоненими.

Нагадаємо, 19 листопада гуманітарна підгрупа ТКГ провела термінове засідання. Основним питанням для обговорення було розблокування роботи КПВВ і обмін полоненими.