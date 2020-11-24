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24 листопада 2020, 13:53 5

Лише чверть українців підтримують особливий статус Донбасу, - опитування

24 листопада 2020, 13:53 5
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Частка тих, хто вважає за необхідне винесення цього питання на референдум, складає 42,9%, тобто на 10% менше
Частка тих, хто вважає за необхідне винесення цього питання на референдум, складає 42,9%, тобто на 10% менше
Фото: flickr
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Більш ніж половина (53%) респондентів взяли б участь у референдумі про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. При цьому, частка тих, хто вважає за необхідне винесення цього питання на референдум, складає 42,9%, тобто на 10% менше.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, пише RegioNews.

Один з імовірних варіантів відповіді - надання цим територіям особливого статусу, амністія для учасників сепаратистських рухів, які не скоїли тяжких злочинів, та проведення виборів до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України, підтримують 23,9% тих, хто має намір взяти участь у референдумі.

Інший, альтернативний варіант - офіційне визнання окупації цих територій та їх ізоляція до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України - підтримують більшість опитаних громадян - 51,0% тих, хто взяв би участь у референдумі.

Особливий статус Донбасу підтримують близько чверті українців

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 16-22 жовтня 2020 року по всій України, за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Раніше повідомлялося, що більшість українців сумніваються в чесності і порядності оточення Зеленського.

ОРДЛО Донбас Україна війна окупанти
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