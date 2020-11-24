Лише чверть українців підтримують особливий статус Донбасу, - опитування

Частка тих, хто вважає за необхідне винесення цього питання на референдум, складає 42,9%, тобто на 10% менше

Частка тих, хто вважає за необхідне винесення цього питання на референдум, складає 42,9%, тобто на 10% менше

Фото: flickr

Більш ніж половина (53%) респондентів взяли б участь у референдумі про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. При цьому, частка тих, хто вважає за необхідне винесення цього питання на референдум, складає 42,9%, тобто на 10% менше.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, пише RegioNews. Один з імовірних варіантів відповіді - надання цим територіям особливого статусу, амністія для учасників сепаратистських рухів, які не скоїли тяжких злочинів, та проведення виборів до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України, підтримують 23,9% тих, хто має намір взяти участь у референдумі. Інший, альтернативний варіант - офіційне визнання окупації цих територій та їх ізоляція до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України - підтримують більшість опитаних громадян - 51,0% тих, хто взяв би участь у референдумі. Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 16-22 жовтня 2020 року по всій України, за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%. Раніше повідомлялося, що більшість українців сумніваються в чесності і порядності оточення Зеленського.

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