Криклій має піти у відставку через підробку ПЛР-тесту - Скічко

За даними нардепа, міністр з'явився на зустріч з прем'єром Казахстану з підробленим тестом на COVID-19

За даними нардепа, міністр з'явився на зустріч з прем'єром Казахстану з підробленим тестом на COVID-19

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України від партії "Слуга народу" та член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко вважає, що міністр інфраструктури Владислав Криклій має самостійно піти у відставку після скандалу з підробкою ПЛР-тесту перед зустріччю з прем'єр-міністром Республіки Казахстан.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook політика.

"Не так давно стався й інший випадок, який спочатку я сприйняв як фейк, тому що не міг в це повірити. Але, на жаль, отримав підтвердження з різних джерел. Йдеться про зустріч міністра інфраструктури України Владислава Криклія і прем'єр-міністра Республіки Казахстан Аскара Маміна, яка не відбулася. Згідно з протоколом служби безпеки прем'єр-міністра Казахстану, в період пандемії в усіх осіб, хто контактує з ним, повинен бути при собі негативний ПЛР тест на Covid-19. Наш же міністр інфраструктури приїхав на зустріч з ПЛР-тестом, який, за даними моїх джерел, був підроблений", - повідомив нардеп.

За його словами, правоохоронні органи Казахстану хотіли порушити кримінальне провадження за підробку документів, проте конфлікт вдалось владнати дипломатичним шляхом.

Скічко вважає, що такий вчинок негативно відображається на репутації української держави та вважає, що Криклій повинен подати у відставку: "Як можна так принижувати і ганьбити нашу країну?? Може наступним разом міністр вирішить підробити угоду? Міністр представляє Україну чи себе особисто? Чому міністр, який підробив тест на коронавірус в період пандемії, не подав у відставку? Владиславе Артуровичу, дайте відповідь - чому ви після такого скандалу не пішли у відставку?"

Нагадаємо, що зустріч міністра транспорту та інфраструктури Владислава Криклія з главою уряду Казахстану Аскаром Маміним мала відбутися 12 листопада.

Раніше повідомлялось, що Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України.