Мін’юст запроваджує систему рейтингування в’язниць

Міністр вважає, що чинний підхід до управління ними не є системним

Міністр вважає, що чинний підхід до управління ними не є системним

Фото з Facebook Дениса Малюськи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністра юстиції Дениса Малюську.

Нова система рейтингування в’язниць складається з інструментів оцінки та цифрової аналітичної карти виправних колоній та СІЗО і була розроблена канадськими партнерами з проекту "SURGe" у співпраці з Міністерством юстиції України.

Чинний підхід до управління установами виконання покарань не є системним, а переважно орієнтований на реагування, коли "щось трапляється" в окремих установах. Це призводить до прийняття "епізодичних" управлінських рішень, замість регулярних системних рішень, які засновані на чітких показниках., - повідомив Малюська.

Серед проблем сучасного підходу оцінювання міністр називає те, що: управління пенітенціарною системою не базується на чітких і вимірюваних критеріях; збір статистичних даних не є уніфікованим і рідко використовується для послідовності у прийнятті рішень; відсутній заснований на статистичних даних інструмент для відстеження прогресу установ як в окремих сферах їхньої діяльності, так і в цілому; керівництво пенітенціарної системи та в’язничний персонал можуть мати різне бачення пріоритетів діяльності та майбутнього реформи; недостатньо інструментів для управління тюрмами з метою досягнення їхніх пріоритетів.

останні кілька тижнів не викладав у фб новин від Мін’юсту, а їх у нас багато і усі дуже непогані ось перша: ми... Posted by Denis Malyuska on Monday, November 23, 2020

Нові інструменти дадуть, за його словами: розуміння "де ми знаходимось", визначення "куди ми йдемо”, встановлення "як дістатись туди, куди ми йдемо”; вимірювання того, "як далеко ми дійшли", вирішення питання про необхідність зміни і прийняття рішень про зміни (кадрові та фінансові ресурси, надання підтримки або посилення контролю, удосконалення законодавчої бази тощо).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр юстиції Малюська пояснив, чи можна притягнути до кримінальної відповідальності голову КСУ.