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12 листопада 2020, 16:41 1

Найєм отримав підвищення в "Укроборонпромі": чим тепер він займатиметься

12 листопада 2020, 16:41 1
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Він отримав посаду директора з активів, яка передбачає більше повноважень
Він отримав посаду директора з активів, яка передбачає більше повноважень
Фото з відкритих джерел
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Нардеп колишніх скликань і екс-журналіст Мустафа Найєм змінив напрямок діяльності в державному концерні "Укроборонпром" - він отримав посаду директора з активів, яка передбачає більше повноважень.

Про це повідомили у пресслужбі концерну, пише RegioNews.

"За рік роботи нам вдалось перезавантажити взаємовідносини концерну з усіма державними органами влади, зосередившись на комунікації із замовниками, в першу чергу з Міністерством оборони України та суб’єктами, які беруть участь у формуванні державної політики військово-промислового комплексу”, – сказав Мустафа Найєм.

Наразі Найєм концентруватиме свою роботу на сфері управління активами та корпоративними правами концерну та моніторингу виконання державного оборонного замовлення підприємствами "Укроборонпрому".

"Найближчим часом головним предметом наших взаємовідносин з державою будуть реформування концерну, контракти із замовниками та ефективність використання активів. Моя задача як директора з активів полягатиме у тому, щоб у ході реформування концерну усі ці процеси відбувались прозоро, відкрито і з максимальною ефективністю для підприємств”, – сказав він.

Нагадаємо, 6 жовтня Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому".

Україна Укроборонпром оборона підприємство посада
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