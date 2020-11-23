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23 ноября 2020, 20:11 9

Топ-менеджмент "Укроборонпрома" проходит проверку на полиграфе

23 ноября 2020, 20:11 9
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В государственном концерне "Укроборонпром" продолжается вторая проверка топ-менеджмента и директората на полиграфе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укроборонпром.

Исследования с использованием полиграфа – один из элементов программы добропорядочности и антикоррупционной политики, которые ввела в Укроборонпроме новая команда. Впервые команда проходила полиграф перед назначением на должности. Сейчас идет вторая проверка.

Ожидается, что всего проверку пройдут 52 сотрудника концерна, которые представляют руководящий состав. Речь идет об исполняющем обязанности генерального директора, его заместителях, руководителях структурных подразделений и менеджерах проектов, - сообщают в Укроборонпроме.

Отмечается, что проверку на полиграфе уже успешно прошли топ-менеджеры Укроборонпрома: и. о. генерального директора Игорь Фоменко, первый заместитель гендиректора Роман Бондарь, заместитель гендиректора по финансово-экономическим вопросам Сергей Иванюта и заместитель гендиректора по безопасности Константин Бушуев.

На очереди – заместитель гендиректора по маркетингу и сбыту Михаил Морозов и директор по вопросам активов, корпоративных прав и ДОЗ Мустафа Найем.

Напомним, ранее сообщалось, что Найем получил повышение в "Укроборонпроме".

Укроборонпром полиграф проверки коррупция оборона
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