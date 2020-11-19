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19 листопада 2020, 14:44 7

НАЗК минулого місяця внесло відомості про 602 осіб до реєстру корупціонерів

19 листопада 2020, 14:44 7
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Такі дані внесені за результатами опрацювання 1072 судових рішень
Такі дані внесені за результатами опрацювання 1072 судових рішень
Фото з відкритих джерел
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Протягом жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло відомості про 602 осіб до Реєстру корупціонерів. Такі дані внесені за результатами опрацювання 1072 судових рішень.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

До реєстру внесли дані про 87 осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності; 503 осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, та 12 осіб, на яких накладено дисциплінарні стягнення за корупційні правопорушення. Деяких уже притягували до відповідальності декілька разів.

До кримінальної відповідальності минулого місяця притягнули:

  • 6 депутатів місцевих рад,
  • 7 працівників юридичних осіб приватного права (приватних компаній),
  • 6 працівників юридичних осіб публічного права (державних компаній).

"Найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за пропозицію, обіцянку або надання хабаря (57 разів) та отримання хабаря (12 разів)", - сказано у повідомленні.

До адміністративної відповідальності притягнули:

  • 252 депутатів місцевих рад;
  • 23 посадовців органів місцевого самоврядування;
  • 21 працівника Національної поліції.

Вказано, що більшість випадків притягнення (479) сталися через несвоєчасне декларування.

Загалом з початку року до Реєстру корупціонерів внесено відомості про 4217 порушників.

Нагадаємо, НАЗК просить суди закрити 62 справи по нардепах через скандальне рішення КСУ.

Україна НАЗК декларацїї корупція реєстр
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