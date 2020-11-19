НАЗК минулого місяця внесло відомості про 602 осіб до реєстру корупціонерів
Протягом жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло відомості про 602 осіб до Реєстру корупціонерів. Такі дані внесені за результатами опрацювання 1072 судових рішень.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.
До реєстру внесли дані про 87 осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності; 503 осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, та 12 осіб, на яких накладено дисциплінарні стягнення за корупційні правопорушення. Деяких уже притягували до відповідальності декілька разів.
До кримінальної відповідальності минулого місяця притягнули:
- 6 депутатів місцевих рад,
- 7 працівників юридичних осіб приватного права (приватних компаній),
- 6 працівників юридичних осіб публічного права (державних компаній).
"Найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за пропозицію, обіцянку або надання хабаря (57 разів) та отримання хабаря (12 разів)", - сказано у повідомленні.
До адміністративної відповідальності притягнули:
- 252 депутатів місцевих рад;
- 23 посадовців органів місцевого самоврядування;
- 21 працівника Національної поліції.
Вказано, що більшість випадків притягнення (479) сталися через несвоєчасне декларування.
Загалом з початку року до Реєстру корупціонерів внесено відомості про 4217 порушників.