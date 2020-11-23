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23 листопада 2020, 19:18 11

Суд взяв під варту чоловіка, який гранатами підірвав квартиру у Харкові

23 листопада 2020, 19:18 11
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Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення
Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення
Фото: Нацполіція
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У Харкові суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу 51-річному чоловікові, який підірвав гранати в квартирі колишньої дружини.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, 20 листопада зловмисник, знаходячись в квартирі колишньої дружини, вимагав 5 тисяч доларів, які вона нібито йому заборгувала, та погрожував вбивством.

Після цього чоловік вийшов на подвір’я будинку та закинув у вікна квартири, в якій перебувала жінка, дві гранати, внаслідок чого потерпіла отримала забійну рану підборіддя. Надалі чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику біля вказаного будинку, підірвав третю гранату. Вибухом йому відірвало кисть лівої руки. Чоловік отримав множинні осколочні поранення живота та кінцівок. Його госпіталізовано до лікарні”, - йдеться в повідомленні.

Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Засідання проводилось у режимі відеоконференції, оскільки підозрюваний перебував у лікарні. На даний час його стан задовільний.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові чоловік підірвав гранату під час переговорів з поліцією.

Харьків суд Граната вибух арешт
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